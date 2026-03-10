МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ланцеты» сожгли украинские Т-72 и Т-64 на Добропольском направлении

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение танков вместе с живой силой противника.
10-03-2026 12:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танков Т-72 и Т-64 формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО. Удары по бронетехнике нанесли операторы беспилотников «Ланцет» из состава войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр».

Как сообщили в оборонном ведомстве, сначала разведывательные дроны заметили попытку перемещения украинских танков у линии боевого соприкосновения. После этого координаты целей передали расчетам ударных БПЛА.

Операторы навели дроны на замаскированные позиции бронетехники и нанесли точные удары. Кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили уничтожение танков и военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что российские расчеты БПЛА уничтожили живую силу и тяжелые коптеры врага. Это произошло на Добропольском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Т-72 #спецоперация #т-64 #ланцет #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 