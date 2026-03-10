Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танков Т-72 и Т-64 формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО. Удары по бронетехнике нанесли операторы беспилотников «Ланцет» из состава войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр».

Как сообщили в оборонном ведомстве, сначала разведывательные дроны заметили попытку перемещения украинских танков у линии боевого соприкосновения. После этого координаты целей передали расчетам ударных БПЛА.

Операторы навели дроны на замаскированные позиции бронетехники и нанесли точные удары. Кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили уничтожение танков и военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что российские расчеты БПЛА уничтожили живую силу и тяжелые коптеры врага. Это произошло на Добропольском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.