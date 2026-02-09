МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подводники отработали действия при ЧП на новом учебном комплексе «Гефест»

За пультом нового учебно-тренировочного комплекса «Гефест» командир подлодки задавал в разных отсеках подлодки различные аварийные ситуации, с которыми моряки должны были справиться.
Николай Кугук 09-02-2026 06:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» отработал действия при возможных аварийных ситуациях во время учений на Тихоокеанском флоте. Командир субмарины встал за пульт нового учебно-тренировочного комплекса «Гефест».

За считанные секунды языки пламени охватывают машинное отделение дизель электрической подводной лодки. Отсек заполняет и едкий дым, дыхание без противогаза может привести к летальному исходу. Расчет аварийной партии начинает борьбу за живучесть.

Пламя поочередно вспыхивает на разных агрегатах в отсеке. Моряки справляются с электрощитком, тут же загорается двигатель. Времени на раздумья в экстренных ситуациях нет. Действия расчета доведены до автоматизма. Без лишних слов каждый знает свою работу.

 «Есть в своем отсеке обязанности, и есть в смежном. У каждого прям прописано какие выполняет он действия. Кто-то герметизирует отсек, кто-то приступает к тушению пожара, кто-то убирает от очага возгорания взрывчатые и особо опасные вещества», - рассказал техник БЧ-7 подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Александр Мошаев.

Причиной «возгорания» в отсеке стала не халатность личного состава и не техническая неисправность. За пультом нового учебно-тренировочного комплекса «Гефест» командир подлодки Андрей Барков. Нажатием кнопок он задает, где и в каком отсеке вспыхнет пламя. Экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» одним из первых проходит подготовку на современном тренажере.

«На подводной лодке мы отрабатываем мероприятия условно. Мы можем выполнять те же действия, но условно. А здесь отрабатывается моторика, порядок действий при пожаре, при поступлении воды. Сейчас уже с фактической ее подачей и фактическим огнем», - поделился командир подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Андрей Барков.

Под высоким давлением ледяная вода затапливает один из отсеков подводной лодки. Оказавшись в экстренной ситуации, расчет аварийной партии пытается устранить пробоину. Моряки подбирают так называемый пластырь по размеру и плотно фиксируют его при помощи раздвижного упора.

Пробоин в корпусе может быть и несколько, и каждую нужно устранить особым способом. Промокшие с головы до ног матросы, но с улыбками на лице. Аварийный расчет радостно докладывает, что уложился быстрее положенного норматива.

Каждое помещение тренировочного комплекса буквально повторяет отсеки настоящей подлодки: от камбуза до торпедного отсека. И в каждом загораются как правило самые уязвимые места. К этой угрозе личный состав должен быть готов в любое время .

«Эта каюта расположена так же как и на подводной лодке. Здесь может загореться проводка, в шкафу может вспыхнуть пожар», - рассказал ВРИО начальника УТК «Гефест» Павел Лубский.

В случае необходимости здесь можно остановить тренировку и начать заново. В реальном походе такой возможности не будет. Настоящий пожар на подводной лодке - это минимальная, а часто нулевая видимость, высокая температура, а цена ошибки - человеческие жизни. Учебно-тренировочный комплекс не заменяет боевую службу, но позволяет многократно отработать самые опасные сценарии.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#подлодка #Петропавловск-Камчатский #Моряки #наш эксклюзив #гефест
