В ГД заявили о планах обсудить ограничение доступа в Сеть для детей

По словам депутата Боярского, Россия наблюдает за нововведениями других стран по этой теме.
Глеб Владовский 09-02-2026 15:04
© Фото: Jochen Tack via www.imago-images, www.imago-images.de, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В России будет обсуждаться вопрос о возрастных ограничениях для доступа в Интернет. Об этом заявил «Звезде» председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Слишком много опасностей для детей шести-восьми лет. Они могут встретить их на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Эти вопросы обязательно будут подниматься, обсуждаться», - подчеркнул депутат.

Политик добавил, что Москва активно следит за нововведениями по этой теме, которые применяются в других странах. В то же время он отметил, что вводимые ограничения скорее имеют «словесный» характер.

«Они носят скорее "декларативный" характер, поскольку мы доподлинно не знаем, кто находится у устройства... Поэтому мы внимательно наблюдаем за нововведениями... Очень громко прозвучали, но практики их применения пока нет», - рассказал Боярский.

Напомним, 6 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах ограничить для детей доступ в соцсети. По его словам, система верификации будет работать как на ресурсах для взрослых.

