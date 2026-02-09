В ГД заявили о планах обсудить ограничение доступа в Сеть для детей

В России будет обсуждаться вопрос о возрастных ограничениях для доступа в Интернет. Об этом заявил «Звезде» председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Слишком много опасностей для детей шести-восьми лет. Они могут встретить их на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Эти вопросы обязательно будут подниматься, обсуждаться», - подчеркнул депутат.

Политик добавил, что Москва активно следит за нововведениями по этой теме, которые применяются в других странах. В то же время он отметил, что вводимые ограничения скорее имеют «словесный» характер.

«Они носят скорее "декларативный" характер, поскольку мы доподлинно не знаем, кто находится у устройства... Поэтому мы внимательно наблюдаем за нововведениями... Очень громко прозвучали, но практики их применения пока нет», - рассказал Боярский.

Напомним, 6 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах ограничить для детей доступ в соцсети. По его словам, система верификации будет работать как на ресурсах для взрослых.