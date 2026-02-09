Минобороны России сообщило об уничтожении украинского танка Abrams американского производства в зоне специальной военной операции. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что танк поразили операторы войск беспилотных систем 35-й армии группировки «Восток». Это произошло на территории Запорожской области. Abrams уничтожили FPV-дронами.

Вначале вражескую машину удалось обездвижить, затем военнослужащие ликвидировали защитный каркас, а после и сам танк. При этом отмечено, что экипаж пытался покинуть Abrams, но безуспешно - танкистов противника тоже ликвидировали на месте.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы и артиллеристы сожгли неприятельский танк Leopard1А5 в районе населенного пункта Константиновка. Противник тщательно замаскировал танк при помощи сухих веток, но наши операторы дронов вычислили позицию танка с воздуха. Далее последовала серия разящих ударов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.