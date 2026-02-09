МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams в Запорожской области

Экипаж вражеского танка пытался убежать, но был ликвидирован на месте.
09-02-2026 13:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского танка Abrams американского производства в зоне специальной военной операции. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов. 

Уточняется, что танк поразили операторы войск беспилотных систем 35-й армии группировки «Восток». Это произошло на территории Запорожской области. Abrams уничтожили FPV-дронами. 

Вначале вражескую машину удалось обездвижить, затем военнослужащие ликвидировали защитный каркас, а после и сам танк. При этом отмечено, что экипаж пытался покинуть Abrams, но безуспешно - танкистов противника тоже ликвидировали на месте. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы и артиллеристы сожгли неприятельский танк Leopard1А5 в районе населенного пункта Константиновка. Противник тщательно замаскировал танк при помощи сухих веток, но наши операторы дронов вычислили позицию танка с воздуха. Далее последовала серия разящих ударов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #Abrams #запорожская область #FPV-дроны
