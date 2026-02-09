МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР узнала о планах Запада сменить власть в Белоруссии

В ведомстве сообщили о планах Запада реализовать сценарий цветной революции, найдя в белорусском обществе «новых либеральных пассионариев».
Игнат Далакян 09-02-2026 12:33
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Западные страны намерены через неправительственные организации (НПО) раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции», - говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, страны Запада намерены действовать через «демократизаторские» структуры, агентства и фонды Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств.

Помимо этого, чтобы реализовать сценарий цветной революции, Запад поставил перед собой задачу найти «новых либеральных пассионариев» в белорусском обществе. Однако СВР подчеркнула, что после кризиса 2020 года Белоруссия получила хорошую «прививку» от попыток раскачать ситуацию в стране. Ведомство напомнило о странах, которые были разрушены стремлением западных государств реализовать свои геополитические амбиции.

Ранее Служба внешней разведки РФ раскрыла планы президента Франции Эмманюэля Макрона по организации переворотов в странах Африки. В ведомстве подчеркнули, что официальный Париж пытается взять «политический реванш» за счет своих бывших колоний на африканском континенте.

#в стране и мире #белоруссия #цветная революция #свр
