СВР узнала о планах Запада сменить власть в Белоруссии

Западные страны намерены через неправительственные организации (НПО) раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции», - говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, страны Запада намерены действовать через «демократизаторские» структуры, агентства и фонды Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств.

Помимо этого, чтобы реализовать сценарий цветной революции, Запад поставил перед собой задачу найти «новых либеральных пассионариев» в белорусском обществе. Однако СВР подчеркнула, что после кризиса 2020 года Белоруссия получила хорошую «прививку» от попыток раскачать ситуацию в стране. Ведомство напомнило о странах, которые были разрушены стремлением западных государств реализовать свои геополитические амбиции.

Ранее Служба внешней разведки РФ раскрыла планы президента Франции Эмманюэля Макрона по организации переворотов в странах Африки. В ведомстве подчеркнули, что официальный Париж пытается взять «политический реванш» за счет своих бывших колоний на африканском континенте.