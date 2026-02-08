На биотехнологическом заводе в Китае прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на биотехнологическом заводе на севере Китая. Об инциденте сообщает Центральное телевидение страны. В результате инцидента несколько человек погибли, о пострадавших не сообщается.

«Взрыв, произошедший утром 7 февраля на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн" в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу, унес жизни 8 человек», - говорится в сообщении телеканала.

Сейчас следственные органы выясняют причину взрыва и точное количество сотрудников, которые в этот момент находились на предприятии. Полиция задержала юридического представителя компании. На месте взрыва работает специальная группа.

Ранее похожий случай произошел в китайской провинции Хунань. Тогда на воздух взлетела пиротехническая фабрика. Очевидцы увидели огромный огненный столб, появившийся на месте взрыва. В результате пострадали девять человек, еще двух так и не нашли. Они числятся пропавшими без вести.