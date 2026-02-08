Ким Чен Ын обвинил власти КНДР в пустословии и показных реформах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии животноводческого комплекса в деревне Самгван заявил, что деревни КНДР по-прежнему истощены, несмотря на партийные программы по развитию сельского хозяйства. Он обвинил северокорейские власти в пустословии, указав на то, что они демонстрировали успехи в развитии деревень лишь на словах.

«По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни», - приводит заявление северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель государственных дел КНДР отметил, что усилия по развитию сельских районов были неэффективными. Он привел пример, когда в провинциях не проводилось никаких реальных строительных работ, кроме символического благоустройства отдельных поселков.

Ким Чен Ын отметил, что в аграрном секторе не было достигнуто значительного повышения производительности и укрепления материально-технической базы. В качестве примера он привел животноводство, где громкие лозунги, такие как «Меняем траву на мясо», не привели к реальным изменениям. Проблемы с системой селекции и нехватка кормов не позволяют даже мощным базам удовлетворить спрос, отметил лидер КНДР.

По словам Ким Чен Ына, разрозненные и временные государственные инвестиции в сельское хозяйство также были ошибкой. Он добавил, что новая программа сельского хозяйства, принятая в стране, улучшила ситуацию. Открытие нового животноводческого комплекса стало важным шагом в развитии агропромышленного сектора. Лидер страны пообещал, что такие комплексы построят по всей КНДР, и это ускорит развитие отрасли.

Ранее председатель государственных дел уволил вице-премьера Ян Сын Хо за провал модернизации машиностроительного завода в Ренсоне. Причиной он назвал безответственность и некомпетентность руководства, что привело к значительным экономическим потерям.