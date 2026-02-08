МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Власти Афганистана решили давать ВНЖ в обмен на инвестиции в страну

Для привлечения инвестиций Кабул разработал пакет льгот.
Владимир Рубанов 08-02-2026 03:50
© Фото: Li Ang XinHua, Global Look Press

Правительство Афганистана утвердило программу, позволяющую иностранным инвесторам получать вид на жительство сроком от одного до десяти лет. Решение было принято на заседании экономической комиссии, которое прошло под председательством вице-премьера Абдула Гани Барадара, пишет Life.ru.

Эта инициатива направлена на преодоление экономических трудностей, с которыми страна сталкивается в условиях международной изоляции. Профильному комитету поручено определить категории инвесторов и установить сроки проживания в зависимости от суммы вложений.

Для привлечения инвестиций Кабул разработал пакет льгот, включающий предоставление земельных участков для строительства, освобождение от таможенных пошлин на импорт оборудования и автомобилей, а также пятилетние налоговые каникулы. Эти меры призваны компенсировать значительное сокращение иностранной помощи.

Ранее посол Афганистана сообщил об увеличении числа авиарейсов между Москвой и Кабулом. В последние четыре года одна из авиакомпаний выполняет раз в неделю прямой рейс между столицами.

#Экономика #Афганистан #Инвестиции #льготы #вид на жительство
