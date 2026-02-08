Власти Афганистана решили давать ВНЖ в обмен на инвестиции в страну

Правительство Афганистана утвердило программу, позволяющую иностранным инвесторам получать вид на жительство сроком от одного до десяти лет. Решение было принято на заседании экономической комиссии, которое прошло под председательством вице-премьера Абдула Гани Барадара, пишет Life.ru.

Эта инициатива направлена на преодоление экономических трудностей, с которыми страна сталкивается в условиях международной изоляции. Профильному комитету поручено определить категории инвесторов и установить сроки проживания в зависимости от суммы вложений.

Для привлечения инвестиций Кабул разработал пакет льгот, включающий предоставление земельных участков для строительства, освобождение от таможенных пошлин на импорт оборудования и автомобилей, а также пятилетние налоговые каникулы. Эти меры призваны компенсировать значительное сокращение иностранной помощи.

Ранее посол Афганистана сообщил об увеличении числа авиарейсов между Москвой и Кабулом. В последние четыре года одна из авиакомпаний выполняет раз в неделю прямой рейс между столицами.