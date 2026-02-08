У Пхукета после крушения судна в море появились пятна от нефтепродуктов

У берегов Пхукета потерпело крушение судно с морскими контейнерами из-за чего в море появилось пятно от нефтепродуктов. Об этом сообщил Thai Post.

Уточняется, что судно Sealloyd Arc, следовавшее из Малайзии в Бангладеш, перевернулось в Андаманском море к западу от острова Ко Каео Яй, недалеко от мыса Промтеп на юге острова. Причиной крушения стала течь и вода, которая попала в корпус.

Всего на борту было около 200 контейнеров. Большинство упало в море, а также была обнаружена утечка нефти.

Все 16 членов экипажа в безопасности. Неизвестное рыболовецкое судно спасло восемь из них, а судно Andaman Pearl 5 - еще восьмерых.

Королевский военно-морской флот Таиланда, власти Пхукета, морская полиция, волонтеры и управление морских и прибрежных ресурсов обследуют повреждения, извлекают контейнеры, а также локализуют и удаляют нефтяные пятна. Для смягчения воздействия разлива нефти установили боновые заграждения общей длиной 440 м и 4000 л диспергатора нефти.