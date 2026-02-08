Горнолыжницу из США увезли на вертолете с трассы на ОИ из-за жесткого падения

В Италии после старта в скоростном спуске олимпийская чемпионка Ванкувера, американская горнолыжница Линдси Вонн упала и получила травмы. К ней сразу прибыла скорая помощь, а позже на трассу за ней прилетел вертолет.

Это произошло из-за того, что олимпийская чемпионка задела ворота. Ее развернуло и она упала на высокой скорости.

Вонн получила 30 января травму колена во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Тогда ее увезли с трассы на вертолете и диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Американская горнолыжница завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом. Тогда она упала во время прохождения трассы на чемпионате мира в шведском Оре, проходив дистанцию в супергиганте со скоростью 100 км/ч.

Несмотря на это, Вонн вернулась в спорт в конце 2024 года. Она - олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира и двукратная чемпионка мира.