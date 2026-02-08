Умер основатель и фронтмен группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Вокалист и основатель рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу. Об этом сообщили его коллеги по группе.

Арнольду было 47 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался», - говорится в публикации.

В группе рассказали, музыкант ушел из жизни в присутствии семьи. В марте 2025 года Арнольд рассказал о болезни. Ему поставили диагноз «карцинома почки с метастазами в легкие». Медики диагностировали четвертую стадию заболевания.

Арнольд был вокалистом коллектива 3 Doors Down с момента ее основания в 1996 году. Музыканты работали в жанрах пост-гранж, хард-рок и альтернативный рок. Группа записала шесть студийных альбомов. Четыре их диска разошлись мировым тиражом, превысившим 1 миллион копий. Группа дважды номинировалась на премию «Грэмми» за композиции Kryptonite и When I'm Gone.

3 Doors Down организовали фонд The Better Life в 2003 году. Со времени своего основания фонд поддерживал многие благотворительные организации. Также он содействовал оказанию помощи пострадавшим от урагана Катрина.