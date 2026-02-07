МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корвет «Гремящий» вернулся в Петропавловск-Камчатский из дальнего похода

В составе отряда кораблей Тихоокеанского флота корвет принял участие в российско-мьянманских военно-морских учениях «Марумекс-2025».
07-02-2026 06:42
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота успешно завершил дальний морской поход и вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке. Кадры его швартовки опубликовала пресс-служба ТОФ.

Корабль отправился в поход в начале октября 2025 года и прошел через Азиатско-Тихоокеанский регион. Экипаж корвета участвовал в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025», которые прошли в Бенгальском заливе. Кроме того, корабль зашел в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Бангладеш, Шри-Ланки и Брунея. Во время этих визитов команда встречалась с представителями военно-морских сил иностранных государств и участвовала в культурных мероприятиях.

На пути домой, в районе Курильских островов, экипаж провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки. Кроме того, корвет отработал отражение атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В декабре корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Все задачи, поставленные перед экипажем, были успешно выполнены. Корвет «Гремящий» завершил один из самых продолжительных и насыщенных походов за свою историю службы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#возвращение #Военно-Морской Флот #Тихоокеанский флот #Камчатка #ВМС России #Корвет «Гремящий» #Петропавловск-Камчатский #дальний поход
