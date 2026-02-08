В технополисе «Эра» рассказали о новейших решениях в военной медицине

В технополисе «Эра» протезированию, как одному из самых востребованных направлений медицины, отведена четверть всей экспозиции. Здесь представлены исключительно отечественные разработки, которые уже возвращают в строй участников спецоперации. Каждое изделие проходит «приемку»: тестировщики лично проверяют коленные модули на себе, проверяя надежность в реальных условиях.

С последними достижениями российских разработчиков ознакомились первый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель министра обороны Василий Осьмаков.

Стоит отметить, что военная медицина сегодня развивается в тесной связке с высокими технологиями. Однако получить протез — лишь половина дела. Впереди долгий путь восстановления, для которого постоянно обновляется база реабилитационных тренажеров. Каждый шаг после ампутации дается с боем. И здесь любая «взятая высота» — это не просто успех, а огромная личная победа.

Российские медики уже используют новые технологии в деле. Среди ключевых достижений — аппарат «Тианокс», который вырабатывает оксид азота из атмосферного воздуха, помогая врачам спасать пациентов с заболеваниями легких и гипертензией.

В госпитале имени Вишневского десять таких аппаратов работают в круглосуточном режиме. Согласно статистике, ежегодно с их помощью врачи ставят на ноги полторы тысячи пациентов. При этом функционал оборудования постоянно расширяется, находя все новые сферы применения в военной медицине.

Кроме того, для медиков, кто работает в окопах, разработали новые гемостатики в уникальных гранулах, аналогов которым в мире нет. Эффективность здесь сочетается с безопасностью: препарат не «въедается» в ткани и без труда удаляется из раны. Следом за средствами первой помощи — технологии реанимации. Например, мобильный аппарат для непрямого массажа сердца.

Известно, что современное оборудование уже поступает в распоряжение Министерства обороны и центральных госпиталей. Свыше двадцати аппаратов направлены в зону проведения СВО — в медицинские подразделения вблизи линии фронта. Параллельно идет работа по обучению личного состава: навыки первой помощи бойцы отрабатывают на специальных манекенах. Тренажеры усовершенствовали, и уже до конца февраля первую партию из 36 комплектов распределят по полигонам для подготовки добровольцев.

Ранее заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков сообщил о планах поддержать до 150 инноваций в сфере ОПК. По его словам, в числе приоритетов - наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также медико-биологические решения.