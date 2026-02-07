Катастрофа на аттракционе в Индии попала на видео

В Индии в пригороде Дели погиб инспектор полиции при обрушении аттракциона на ярмарке. Также 13 человек пострадали. Об этом сообщила полиция.

«Примерно в 18:15 на ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона», - указано в материале.

Инспектор полиции пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать. Внезапно по его лицу и голове ударила часть конструкции.

По прибытии скорой помощи стало известно о его гибели. Пострадавших срочно доставили в больницу.

В полиции сообщили, что уже возбудили уголовное дело в отношении оператора аттракциона. Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции. Он также добавил, что дал соответствующим органам указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.

