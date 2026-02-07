Парад из шести планет 28 февраля можно будет увидеть из любой точки России

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой» рассказал про редкий большой парад из шести планет, который можно будет увидеть 28 февраля. С его слов, он будет заметен из любой части страны.

«Это будет мощный парад. Все планеты, кроме Марса, выстроятся в такую прямую линию. Замечательное зрелище. Такое положение планет бывает, но так, чтобы шесть - редко», - объяснил Эйсмонт.

Парад из шести планет (Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) можно будет увидеть вечером. Примерно, спустя час после заката. Также еще может присоединится Луна.

Венера и Юпитер будут видны наиболее ярко невооруженным глазом. А для обнаружения остальных (особенно Урана и Нептуна) потребуется бинокль.

Специалист также рассказал, что третьего марта пройдет полное лунное затмение. Кроме этого, в августе этого года также пройдет парад из шести планет, но там уже исключиться Венера. «Удачный год», заключил Эйсмонт.

В один из прошлых разов такое явление застали жители Урала и Сибири. Они наблюдали парад планет из Меркурия, Венеры, Марса, Луны и звезды Регула, которые выстроились в один ряд.