Экипаж Су-35С прикрыл авиацию, которая наносила удар по врагам в зоне СВО

Боевое дежурство было выполнено в интересах группировки войск «Центр».
07-02-2026 18:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне СВО в ночное время суток экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие действий вертолетов армейской авиации. Они в это время наносили авиационные удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Уточняется, что летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях. При этом они используют различные типы авиационных вооружений.

В военном ведомстве ранее рассказали, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сжег украинский пункт управления беспилотниками. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж получил от разведки подтверждение того, что бомбардировка оказалось удачной и указанная цель была поражена. Развернув самолет, летчики благополучно вернулись на аэродром, с которого осуществлялся вылет.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#авиация #Минобороны РФ #истребитель #су-35с #боевое дежурство
