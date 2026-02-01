Экипаж Су-35С прикрыл авиацию, которая наносила удар по врагам в зоне СВО

В зоне СВО в ночное время суток экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.
Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие действий вертолетов армейской авиации. Они в это время наносили авиационные удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Уточняется, что летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях. При этом они используют различные типы авиационных вооружений.
В военном ведомстве ранее рассказали, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сжег украинский пункт управления беспилотниками. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
Экипаж получил от разведки подтверждение того, что бомбардировка оказалось удачной и указанная цель была поражена. Развернув самолет, летчики благополучно вернулись на аэродром, с которого осуществлялся вылет.
