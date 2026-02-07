Умер 87-летний прапраправнук Пушкина

Не стало потомка Александра Сергеевича Пушкина Вячеслава Гуцко. Он скончался 29 января, сообщает Государственный музей Пушкина в официальном Telegram-канале.

Он был представителем пятого поколения потомков поэта. Сын Татьяны Гуцко, урожденной Клименко, внук Марии Клименко, урожденной Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Пушкиной в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, праправнук генерала от кавалерии Александра Александровича Пушкина - старшего сына поэта. Более 50 лет Гуцко проработал на заводе имени Лихачева. Он трудился в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения и на протяжении многих лет был «преданным другом» музея.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января - в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», - говорится в публикации музея.

Ассоциация образовательных организаций имени Пушкина также выразила свои соболезнования в связи с уходом Гуцко. В публикации отмечается, что более полувека, с 1962 по 2017 год, его жизнь была неразрывно связана с космосом.

«Вячеслав Александрович посвятил себя самой высокой из земных наук - разработке уникальных агрегатов для ракетно-космической отрасли. 17 авторских свидетельств - это не просто цифры, а 17 весомых вкладов в мощь и независимость отечественной космонавтики», - рассказали в Ассоциации.

В публикации отмечается, что Гуцко был не просто блестящим инженером, но и человеком, для которого точность формулы и глубина мысли были одинаково важны. Его опыт, преданность делу, скромность - это нравственный ориентир, составляющий невидимый, но прочный каркас любого настоящего сообщества.