Связисты ГрВ «Север» показали, как обманывают дроны ВСУ

Безопасность, мобильность и быстрая реакция - все это невозможно без качественной связи в зоне СВО. Бесперебойная коммуникация в любом, даже самом труднодоступном, районе - это незаменимая работа связистов. И один из способов обеспечить надежное соединение - развертывание мобильного комплекса, который ловит сигнал от космического спутника.

От, казалось бы, маленьких и незаметных тарелок часто на фронте зависит все: контроль и отслеживание ситуации на конкретном участке, координация действий и принятие оперативных решений - все это было бы невозможно без работы связистов.

При выборе точки для развертывания бойцам необходимо соблюдать баланс между качеством связи и безопасностью. На устойчивость сигнала может повлиять даже густота лесополосы, но и выставлять тарелку на открытой местности тоже нельзя: сразу выявит противник.

А еще во время работы комплекс сильно нагревается. И, казалось бы, из-за пара его легко могут заметить вражеские беспилотники. Но и эту проблему предусмотрели для эффективного использования комплекса.

«Используются специальные листы, которые будут сдерживать тепло, они облагораживают нашу станцию и далеко тепло не распространяется, то есть оно будет, компактно, так скажем» - рассказывает начальник отделения с позывным Дизель.

Перед непосредственным выходом на развертывание связисты сначала изучают местность с помощью беспилотников, затем проводят разведку, и только после этого выставляют тарелку. Предварительная подготовка к установке - 50% успеха, это позволяет отработать на месте быстро и четко, вне зависимости от окружающей обстановки

«Сложное новое техническое устройство. Войска связи сейчас переходят на новые технологии, новую технику, новое оборудование, которое помогает осуществлять быструю качественную связь и быстрое развертывание», - говорит связист с позывным Шум.

На этапе установки комплекса работа связистов только начинается: Связистам нужно контролировать за качеством и скоростью сигнала. Чтобы беспрепятственно контролировать качество и скорость сигнала, расчет вместе со всем своим техническим оборудованием находится на безопасном, но небольшом удалении от тарелки. Реагируют на внешние, например, погодные факторы, и поддерживают работу комплекса.

Радио, спутниковые и проводные средства связи – все применяют в комплексе. Другими словами, если что-то выходит из строя, задействуют любой другой доступный ресурс. Зависит это напрямую от того, где работают связисты: в тыловых районах предпочтение конечно отдается проводной связи, а ближе к линии боевого соприкосновения - ставка делается на радио сигнал и спутниковую связь

«Приоритет отдается носимым средствам связи - они меньше, поэтому их использование максимально облегчено. Потому что в условиях боя нужна простота в использовании», - объясняет офицер управления с позывным Грек.

Как говорят сами бойцы, связь - нейронная система, соединяющая под своим началом абсолютно все подразделения нашей армии. Надежная коммуникация необходима для управления войсками, выполняющими любую задачу. Группировка войск «Север» сейчас работает над расширением буферной зоны в Харьковской области. И чем быстрее и устойчивее связь - тем ближе достижение этой цели.