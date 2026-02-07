Агент звезды «Ворониных» Фроловцевой рассказал о ее состоянии после больницы

Актриса Анна Фроловцева, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Воронины», находится дома, она в хорошем состоянии. Об этом рассказала «Звезде» агент актрисы Елена Галанова.

«С Анной Васильевной все хорошо, она дома. Она была (в больнице - Прим. ред.), но ее быстро отпустили», - рассказала агент.

Ранее в СМИ распространилась информация, что актрису госпитализировали в больницу с сильной аритмией. 77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди поздно ночью. В августе 2025 года она уже обращалась в больницу из-за болей в груди. Тогда врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль, ей сделали операцию. После этого Фроловцевой была назначена гормональная терапия и химиотерапия.

Заслуженная артистка России Фроловцева сыграла массу ролей в театре, в кино и сериалах, но по-настоящему народную славу ей принес сериал «Воронины». Впервые он вышел в 2009 году. За это время зрители увидели более 500 серий адаптации американского ситкома «Все любят Реймонда». После выхода 455-го эпизода проект включили в Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный адаптированный сериал в мире.