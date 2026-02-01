Хоккеист «Флориды» спровоцировал драку, толкнув Кучерова

Хоккеисты «Тампы» и «Флориды устроили массовую драку на льду в матче Национальной хоккейной лиги. Спровоцировал потасовку нападающий гостей Мэттью Ткачук. В начале третьего периода он толкнул в спину российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова. После этого несколько игроков обеих команд устроили настоящее побоище.

По итогам эпизода зачинщик драки Ткачук был удален с поля на семь минут. Кучеров провел на скамейке оштрафованных 10 минут. Судьи усмотрели в его действиях неспортивное поведение.

Всего были наказаны 11 игроков, получивших в общей сложности 114 минут штрафного времени. Излишне эмоционального тренера «Флориды» Пола Мориса и вовсе удалили с площадки до конца игры.

Матч закончился в пользу «Тампы», игроки которой забросили шесть шайб в ворота соперников. «Флорида» ответила лишь однажды.

В конце января еще один россиянин отметился дракой на льду в матче НХЛ. Им оказался вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он устроил кулачный поединок со своим визави из «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем. Оба вратаря получили по пять минут штрафа и еще по две за покинутые ворота. Однако публика встретила вратарскую драку бурными аплодисментами.