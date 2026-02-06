Артиллерийские расчеты САУ «Акация» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Сначала вражеские опорники, оборудованные в застройке в прилегающих лесополосах, выявили операторы БПЛА войск беспилотных систем. После того как координаты были уточнены, артиллерийские расчеты самоходных установок выдвинулись на позицию.

В результате «Акация» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ. При выполнении огневых задач были уничтожены также укрепленные позиции и огневые точки, обеспечивавшие оборону противника в населенном пункте.

По данным российского оборонного ведомства, поражение целей в застройке и лесополосах нарушило устойчивость обороны противника. Также ограничило возможности врага по удержанию позиций.

Ранее публиковались кадры, как расчеты «Акации» успешно ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Сообщалось, что противник пытался затруднить продвижение бойцов группировки «Восток» на этом участке фронта, но потерпел поражение.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.