МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Акация» разнесла опорники ВСУ в застройке и лесополосе в Запорожской области

Поражение целей в застройке и лесополосах нарушило устойчивость обороны противника.
06-02-2026 06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты САУ «Акация» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Сначала вражеские опорники, оборудованные в застройке в прилегающих лесополосах, выявили операторы БПЛА войск беспилотных систем. После того как координаты были уточнены, артиллерийские расчеты самоходных установок выдвинулись на позицию.

В результате «Акация» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ. При выполнении огневых задач были уничтожены также укрепленные позиции и огневые точки, обеспечивавшие оборону противника в населенном пункте.

По данным российского оборонного ведомства, поражение целей в застройке и лесополосах нарушило устойчивость обороны противника. Также ограничило возможности врага по удержанию позиций.

Ранее публиковались кадры, как расчеты «Акации» успешно ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Сообщалось, что противник пытался затруднить продвижение бойцов группировки «Восток» на этом участке фронта, но потерпел поражение.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #запорожская область #Опорный пункт #Огневое поражение #САУ "Акация"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 