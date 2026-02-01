МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эскиз Микеланджело продали на аукционе Christie's за $27,2 млн

Неизвестный ранее набросок изображает правую ступню Ливийской сивиллы.
Владимир Рубанов 06-02-2026 03:21
© Фото: Stefan Kiefer imageBROKER, Global Look Press

На аукционе Christie's продали рисунок Микеланджело за 27,2 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Эксперты Christie's определили, что неизвестный ранее набросок изображает правую ступню Ливийской сивиллы. Эту фигуру можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане. Рисунок выполнен красным мелом.

Начальная стоимость лота составляла от 1,5 до 2 миллионов долларов. Аукционные торги длились более 45 минут и завершились продажей рисунка анонимному покупателю за 27,2 миллиона долларов.

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор и поэт, оказавший огромное влияние на западное искусство. Среди его знаменитых произведений - роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512), включающая более 300 фигур, статуя Давида во Флоренции и скульптурная композиция «Пьета» (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.

#Великобритания #культура #аукцион #эскиз #Микеланджело Буонарроти
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 