Эскиз Микеланджело продали на аукционе Christie's за $27,2 млн

На аукционе Christie's продали рисунок Микеланджело за 27,2 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Эксперты Christie's определили, что неизвестный ранее набросок изображает правую ступню Ливийской сивиллы. Эту фигуру можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане. Рисунок выполнен красным мелом.

Начальная стоимость лота составляла от 1,5 до 2 миллионов долларов. Аукционные торги длились более 45 минут и завершились продажей рисунка анонимному покупателю за 27,2 миллиона долларов.

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - выдающийся итальянский художник, скульптор, архитектор и поэт, оказавший огромное влияние на западное искусство. Среди его знаменитых произведений - роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512), включающая более 300 фигур, статуя Давида во Флоренции и скульптурная композиция «Пьета» (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.