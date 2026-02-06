Приручить «птицу»: как в ЛенВО готовят бойцов войск беспилотных систем

Ударный беспилотник кружит над заснеженным полигоном. Он готовится зайти на особую полосу препятствий. Задача оператора FPV-дрона - пройти несколько испытаний разных типов. Причем «птичка» не учебная, а боевая - с серьезными габаритами. Поэтому попасть в «яблочко» с первого раза не так уж и просто.

Но сейчас все получается. Правда, успешно пройти через следующее, более сложное препятствие оператору с одного захода уже не удается.

Дроном управляет курсант с позывным Совенок. В зоне СВО он сражался в артиллерийских подразделениях. Теперь решил научиться летать - в войсках беспилотных систем.

«Наиболее перспективно, наиболее боеспособно. Поэтому я решил связать свою жизнь и судьбу с беспилотными системами. Это интересно, это очень большое развитие для головного мозга. Главное - победа. Разгром противника и долгожданная победа!» - рассказывает курсант учебного центра ЛенВО с позывным Совенок.

В учебном центре Ленинградского военного округа готовят расчеты ударных дронов разных типов. Здесь, к примеру, отрабатываются сбросы. Задача - попасть учебной гранатой точно в дом.

Первичные навыки управления «птицами» здесь, конечно же, осваивают на тренажерах. Виртуальные полеты мало чем отличаются от реальных. Каждый должен выполнить несколько миссий - найти и поразить цели на разных картах местности. Курсант с позывным Шах сейчас летает в окрестностях незнакомого ему Угледара. Свой боевой опыт оператора БПЛА он получил, сражаясь в Белгородской и Харьковской областях, освобождая от оккупантов Суджу.

«Я работал на боевых больше года. Летал на FPV, летал на трофейной «Бабе Яге», поэтому не внове. Повышаю квалификацию, будем дальше работать. Потом приходят ребята молодые, будем их учить», - объясняет он.

Обучение расчетов длится минимум месяц, без выходных, с 8 утра до 7 вечера. Причем готовят здесь не только операторов БПЛА, но и инженеров-техников - тех, кто отвечает за боеприпасы, сборку и обслуживание «птиц». Курсант Морж с паяльником давно на ты. Его гражданская специальность как раз подходит для беспилотных войск.

«Я пришел в военкомат в нашем городе и учитывая, что у меня имеется высшее образование и опыт работы электромонтажником, мне предложили пойти именно в эти войска. Я недолго думая согласился - почему бы не попробовать», - поделился Морж.

Выпускники учебного центра ЛенВО применяют свои навыки в зоне спецоперации. Например, в составе подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Север». В Сумской области наши расчеты обнаружили колею, ведущую в лес, где пряталась самоходка противника. Ударами FPV-дронов орудие поразили в укрытии. И это - очередной результат интенсивной подготовки.