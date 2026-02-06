Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу из-за теракта в мечети в Исламабаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении президента России подчеркивается, что убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма.

«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении», - отметил Путин.

Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее официальный представитель полиции Исламабада Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Имам Баргах в районе Тарлай. Это случилось во время пятничной молитвы. Причины взрыва в настоящий момент не установлены.

Издание Dawn, ссылаясь на представителя местной администрации, сообщило, что в результате теракта погиб 31 человек и получили ранения не менее 169 граждан. Смотритель мечети Ишфак рассказал РИА Новости, что трое нападавших ворвались в мечеть перед взрывом и ранили местного охранника.

Ранее AFP сообщало об 11 погибших и 80 пострадавших. По информации Times of Islamabad, взрыв устроил террорист-смертник. По словам сотрудников службы безопасности, злоумышленника остановили охранники на входе в мечеть. Сообщалось, что взрыв серьезно повредил ворота и выбил стекла в соседних зданиях.