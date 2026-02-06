В парке «Патриот» открылась Объединенная историческая выставка

Экспозиция будет работать до 23 февраля и объединяет семь тематических стендов. В технической части, посвященной Дню инженерных войск, представлены робототехнические комплексы, которые сегодня используют инженерные подразделения в зоне специальной военной операции.

Отдельные разделы рассказывают, например, о полном освобождении Ленинграда от блокады - здесь можно увидеть образцы вооружения и техники, найденные поисковиками на местах боев, а также исторические материалы о битве за Ленинград.

Также на выставке представлены стенды, посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, Дню защитника Отечества, началу СВО, а также художественные экспозиции - работы «Московского эстампа» и уличного художника Дмитрия Севера.

«Исторический раздел выставки последовательно проведет всех зрителей выставки через ключевые вехи воинской славы - от петровских инженерных войск, через несгибаемый подвиг блокадного Ленинграда, традиции чествования защитников Отечества», - рассказал директор парка «Патриот» Игорь Васильев.

Открытие сопровождалось концертной программой. Перед посетителями выступила рок-группа «Белые медведи», в состав которой входят военнослужащие отдельной гвардейской бригады из поселка Спутник.

Ранее Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.