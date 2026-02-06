Центробанк показал монеты, посвященные РХБЗ

Сегодня Банк России выпустил в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль, посвященные войскам РХБЗ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ». Также указан номинал монет «1 РУБЛЬ» и год выпуска «2026 г.». Помимо этого, на лицевой стороне имеется обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла.

Оборотная сторона монет различается. В первом варианте представлено рельефное изображение малой эмблемы войск РХБЗ. По окружности имеется надпись: «ВОЙСКА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ». Второй вариант представляет рельефное изображение бойца в общевойсковом защитном костюме с прибором химической разведки. Он стоит на фоне тепловой машины специальной обработки ТМС-65У. На третьем варианте - изображение бойца в ОЗК с прибором радиационной разведки. Он стоит на фоне боевой машины ТОС-1А «Солнцепек».

Тираж для каждой из монет - 5 000 штук. Монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее Центробанк выпускал памятные монеты номиналом по 25 рублей, посвященные советским военным конструкторам, оружию и технике времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Серия под названием «Оружие Великой Победы» состояла из девяти видов монет, каждая из которых была выпущена тиражом 1 млн штук.

Серия памятных монет «Вооруженные силы Российской Федерации» выпускается Банком России с 2005 года. Тиражи посвящены родам войск. Так, в 2019 году три монеты были посвящены соединениям и воинским частям ядерного обеспечения. На оборотной стороне второй монеты был изображен стратегический бомбардировщик, мобильный ракетный комплекс, атомная подводная лодка и стилизованные орбиты электронов. Реверс третьей монеты украшало изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны.