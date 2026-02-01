Более 40 000 человек подписались на канал «Звезды» в Max

Телеканал «Звезда» перешел отметку в 40 000 подписчиков в мессенджере Max. Чтобы быть в курсе всех новостей и событий в России и мире, переходите по ссылке.

У «Звезды» есть официальные страницы в VK, Одноклассниках и Telegram. Помимо этого, читать наши новости можно и в Яндекс.Дзен.

Бета-версию российской цифровой платформы Мах запустили в марте 2025 года. Пользователи отечественного приложения могут общаться, совершать звонки, отправлять файлы и голосовые сообщения.

В мессенджере постоянно появляются новые функции, его возможности расширяются. Так, в январе появились чат-бот и мини-приложение для записи к врачу. Для первой записи нужно предоставить согласие на обработку персональных данных, а также авторизоваться на «Госуслугах».

Осенью минувшего года представители мессенджера объявили о запуске сервиса для бизнеса, с помощью которого компании смогут интегрировать в Max свои мини-приложения. В декабре платформа запустила оперативный доступ к личным данным на «Госуслугах».