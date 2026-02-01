Новейшую тест-систему диагностики рака испытали в ДВФУ

В лабораториях Дальневосточного федерального университета тестируют новую систему ранней диагностики онкологических заболеваний на основе фермента из морской бактерии, обнаруженной в Японском море. Диагноз, от которого зависит жизнь, можно определить по изменению цвета раствора. Без томографов, сложных анализов и недель ожидания.

«Она позволяет на ранней стадии выявить раковые заболевания. Причем используются различные биологические жидкости человека. Это может быть кровь или другие ткани человека. Щелочная фосфатаза позволяет уменьшить этапы анализа и быстрее проводить тест», - объяснила заведующая лабораторией рекомбинантных ДНК-технологий ДВФУ Юлия Пентехина.

Этот фермент работает как биологический индикатор. Он реагирует на онкомаркеры. Такие молекулы появляются в крови человека еще до появления первых симптомов болезни.

«У каждой клетки на поверхности есть набор молекул, у разных клеток этот набор отличается. У доброкачественных и злокачественных они разные. Если мы подберем такой белок, который будет с этими молекулами связываться, то мы можем таким образом заболевание диагностировать», - рассказал лаборант-исследователь передовой инженерной школы ДВФУ Георгий Бондарев.

Сегодня для таких анализов чаще используют ферменты растительного происхождения. Они требуют дорогостоящего оборудования и сложных процедур, в том числе болезненной для пациента биопсии. Дальневосточная разработка может стать более доступной и быстрой альтернативой. Фермент из морской бактерии синтезируют рекомбинантным способом, то есть выращивают в лабораторных условиях. Бактерии в специальных реакторах производят нужный белок в больших объемах.

«Тест-системы, которые используются в клинических лабораториях, существуют, но там другие сигнальные молекулы. Наша молекула более способная, более чувствительно определяет. Это в лаборатории уже проверено и доказано», - заверила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Разработка дальневосточных ученых сейчас на ранней стадии. Конечная цель - создать доступный продукт, как для использования в клиниках, так и в домашних условиях. В будущем открытая технология должна выглядеть как обычный экспресс-тест. Проколол палец, нанес каплю крови, и через несколько минут по изменению цвета раствора можно определить диагноз. Такой способ лишь по одному анализу дает возможность оценить риски развития сразу нескольких видов рака и вовремя пройти обследование.