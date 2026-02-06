Остановка поезда на путях нарушила график движения на МЦД-2

На Московской железной дороге из-за инцидента на МЦД-2 нарушен график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Причина в остановке состава на перегоне Пашвино - Тушино, из-за чего пригородные поезда следуют с опозданием.

«Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 06.30 движение было восстановлено по двум путям», - уточнили в МЖД.

Специалисты совместно с ЦППК принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, пишет 360.ru. Один из сотрудников МЦД-2 пожаловался на суровую зиму. В чем причина остановки поезда на перегоне, он не уточнил.

Это вторая подобная ситуация на неделе. В минувший вторник сильные морозы привели к сбою в работе на Московской железной дороге. Из-за низких температур возникли технические неполадки.

Незапланированные остановки с высадкой пассажиров произошли на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино. Кроме того, движение электричек на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществлялось с отклонением от графика.