МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Остановка поезда на путях нарушила график движения на МЦД-2

Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути.
Ян Брацкий 06-02-2026 10:24
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

На Московской железной дороге из-за инцидента на МЦД-2 нарушен график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Причина в остановке состава на перегоне Пашвино - Тушино, из-за чего пригородные поезда следуют с опозданием.

«Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 06.30 движение было восстановлено по двум путям», - уточнили в МЖД.

Специалисты совместно с ЦППК принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, пишет 360.ru. Один из сотрудников МЦД-2 пожаловался на суровую зиму. В чем причина остановки поезда на перегоне, он не уточнил.

Это вторая подобная ситуация на неделе. В минувший вторник сильные морозы привели к сбою в работе на Московской железной дороге. Из-за низких температур возникли технические неполадки.

Незапланированные остановки с высадкой пассажиров произошли на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино. Кроме того, движение электричек на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществлялось с отклонением от графика.

#Москва #поезд #Железная дорога #график #МЦД-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 