ФСБ задержала агента Киева, собиравшего данные об участниках СВО

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже для Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, собиравшего данные об участниках СВО и защищенности воинских частей в регионе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В сообщении ведомства уточняется, что житель города Бикина Хабаровского края через Telegram связался с представителями украинской разведки. По их заданию он передавал сведения о военнослужащих, участвующих

в спецоперации. Также он предоставлял информацию о расположении воинских частей в своем городе и их защищенности.

В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы не снижают активности поиска в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Однако, как подчеркнули в ведомстве, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное наказание.