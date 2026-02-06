МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ задержала агента Киева, собиравшего данные об участниках СВО

Житель города Бикин Хабаровского края связался с представителями украинской разведки через Telegram.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 10:00
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже для Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, собиравшего данные об участниках СВО и защищенности воинских частей в регионе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В сообщении ведомства уточняется, что житель города Бикина Хабаровского края через Telegram связался с представителями украинской разведки. По их заданию он передавал сведения о военнослужащих, участвующих
в спецоперации. Также он предоставлял информацию о расположении воинских частей в своем городе и их защищенности.

В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы не снижают активности поиска в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Однако, как подчеркнули в ведомстве, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное наказание.

#шпионаж #ФСБ РФ #Задержание #Киевский режим
