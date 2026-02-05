МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Онищенко рассказал, в каком возрасте мозг начинает стареть

У каждого старение мозга может происходить по-разному, на это также влияет генетическая предрасположенность.
Виктория Бокий 05-02-2026 03:12
© Фото: uwe umstätter, image BROKER.com, Globallookpress

Мозг начинает стареть в возрасте 36-39 лет. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Специалист сравнил старение с критериями, применяемыми к категории «молодые ученые». Однако у каждого человека старение мозга может происходить по-разному. На это также влияет генетическая предрасположенность.

«У нас же есть еще такой критерий - молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть... В основном вот такой вот возраст - 36-39 лет», - объяснил Онищенко в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России начали проводить исследования для борьбы со старением. Со слов главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, центры здоровья уже оснащаются необходимым для исследований оборудованием. В них также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование, а также будут предлагаться программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания.

#геннадий онищенко #старение #старость #академик РАН #старение мозга
