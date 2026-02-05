Прикрыть приграничье: как работают мобильные огневые группы

Дроны - главное оружие украинских боевиков. Именно с помощью БПЛА противник терроризирует мирное население Белгородской области, пытается атаковать объекты критической инфраструктуры и минировать места, где живут, работают и ездят обычные люди. Поэтому мобильные огневые группы (МОГ) сейчас работают в усиленном режиме.

«Крылатые - да, БПЛА пролетают очень часто. Бывают пролеты, бывает не по одному в день, бывает по несколько разом - караваном. Расстреливаем, стреляем, сбиваем», - говорит командир мобильной огневой группы с позывным Турист.

По крылатым беспилотникам бойцы работают из пулемета Калашникова. Из него удобно сбивать все цели, которые летят на высоте до 3 000 метров. В расчете четыре человека. Один боец всегда работает из пулемета, водитель - либо на прикрытии, либо за рулем автомобиля, и два стрелка, которые ведут огонь по вражеским беспилотникам из стрелкового оружия.

«Нам всегда делают доклад по рации. У нас есть анализаторы дронов. То есть, мы все видим, обнаруживаем, работаем по ним», - говорит стрелок с позывным Механик.

Районы выполнения задач тоже разные. Иногда приходится сбивать беспилотники уже на подлете к Белгороду. А иногда МОГ ведет огонь по целям в 2 км от государственной границы. Причем практически все БПЛА летят с одной только целью - нанести как можно больше вреда именно мирным жителям.

По сути, мобильные огневые группы работают по принципу эшелонированной обороны. Стрелки находятся как раз на первой линии. Их задача - не пропустить врага дальше, вглубь нашей территории.

«Пытаются лететь вглубь России - в основном Брянск, Воронеж, Липецк. Все в ту сторону, судя по их направлению», - рассказывает стрелок с позывным Анаболик.

Другие группы работают на дронах-таранах. Охота на украинские беспилотники начинается с работы радиолокационной станции, которая может обнаруживать цели на расстоянии до 30 км.

«Нахожу цели, определяем их, классифицируем, дальше взаимодействием с оператором FPV, сопровождаем цель противника, нашу птицу корректирую, оператора», - говорит начальник РЛС с позывной Леший.

Дрон-таран работает исключительно на дистанционном поражении. В первую очередь это вопрос безопасности гражданского населения. Во-вторых, шанс поражения цели при такой работе существенно увеличивается.

«Мы выезжаем, сами определяем, чтобы нам закрывать сектор определенный, выбираем местность и работаем в этом секторе. Отработали в этом секторе 2-3 дня, понимаем, что пролет уменьшился или вообще отсутствует. И где-то в другом месте опять же начинается пролет. И мы перемещаемся на ту точку», - объясняет командир отделения с позывным Москва.

Мобильные огневые группы работают в постоянной координации с другими расчетами и подразделениями. Зенитчики выезжают и вылетают в любое время и в любые места, где нужна их помощь. Главная задача для бойцов группировки «Север» - не пустить врага на территорию Белгородской области и не дать противнику пролететь еще дальше. Зенитчики помогают нашим системам ПВО: те цели, которые не могут сбивать крупные системы, берут на себя мобильные огневые группы. Создают воздушный щит над нашим приграничьем.