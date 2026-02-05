МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: Европа лишена объективной информации о конфликте на Украине

По словам премьера Венгрии, в ЕС из-за цензуры не знают точку зрения России на происходящее.
Владимир Рубанов 05-02-2026 02:03
© Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press

Жители Европейского союза получают искаженное представление об украинском конфликте, потому что российские СМИ не могут работать на территории ЕС из-за цензуры. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Он отметил, что в Евросоюзе российским СМИ запрещено транслировать свои материалы, в то время как украинские СМИ могут это делать. Поэтому европейцы не могут узнать точку зрения России на этот конфликт.

Орбан подчеркнул, что люди имеют право быть в курсе обеих позиций в конфликте. Однако они лишены этой возможности из-за «цензуры, установленной Брюсселем», добавил он. Теперь это стало «повседневной реальностью».

Премьер считает, что такая ситуация позволяет руководителям ЕС вводить своих граждан в заблуждение и принимать рискованные решения, такие как отправка западных войск на Украину. Эти действия создают угрозу прямого военного конфликта с Россией. Орбан подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в региональный, европейский или мировой конфликт.

Премьер напомнил, что его правительство выступает против финансирования Украины за счет Евросоюза. Будапешт также не поддерживает поставки оружия в эту страну для продолжения противостояния с Россией.

