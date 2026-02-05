Ушел из жизни экс-главком ВМФ РФ Владимир Куроедов

На 82-м году жизни не стало экс-главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Он возглавлял Главное командование Военно-морского флота России с 1977 по 2005 год. В 1993 году его назначили начальником штаба Балтийского флота.

В 1966 году Куроедова назначили командующим Тихоокеанским флотом. Звание адмирала флота ему присовили в 2000 году.

Он завершил службу через пять лет, в 2005 году. После этого Куроедов занимался общественной и военно-научной деятельностью.

Он награжден орденами «За службу Родине» III степени (1990) и «За военные заслуги» (1996). Кроме этого, «За заслуги перед Отечеством» III (1999) и II (2020) степеней.