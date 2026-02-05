МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушел из жизни экс-главком ВМФ РФ Владимир Куроедов

Владимир Куроедов возглавлял Главное командование Военно-морского флота России с 1997 по 2005 год.
Дарья Ситникова 05-02-2026 22:08
© Фото: Сергей Субботин, РИА Новости

На 82-м году жизни не стало экс-главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Он возглавлял Главное командование Военно-морского флота России с 1977 по 2005 год. В 1993 году его назначили начальником штаба Балтийского флота.

В 1966 году Куроедова назначили командующим Тихоокеанским флотом. Звание адмирала флота ему присовили в 2000 году.

Он завершил службу через пять лет, в 2005 году. После этого Куроедов занимался общественной и военно-научной деятельностью.

Он награжден орденами «За службу Родине» III степени (1990) и «За военные заслуги» (1996). Кроме этого, «За заслуги перед Отечеством» III (1999) и II (2020) степеней.

#Россия #ВМФ РФ #Владимир Куроедов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 