Космические войска провели пуск «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

В Архангельской области с космодрома Плесецк космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«С космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"», - указано в материале.

Уточняется, что запуск был произведен в 21.59 по московскому времени. Его произвели в интересах Минобороны России.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров ранее рассказал, что в 2025 году корпорация «Роскосмос» произвела 17 пусков космических ракет.

Крайний запуск ракеты-носителя произошел 25 декабря. Ее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. На борту также был космический аппарат.