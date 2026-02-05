МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Космические войска провели пуск «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Пуск осуществили в интересах Минобороны в 21.59 по московскому времени.
Дарья Ситникова 05-02-2026 22:57
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Архангельской области с космодрома Плесецк космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«С космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"», - указано в материале.

Уточняется, что запуск был произведен в 21.59 по московскому времени. Его произвели в интересах Минобороны России.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров ранее рассказал, что в 2025 году корпорация «Роскосмос» произвела 17 пусков космических ракет.

Крайний запуск ракеты-носителя произошел 25 декабря. Ее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. На борту также был космический аппарат.

#Минобороны РФ #Плесецк #пуск #Архангельская область #космодром #Ракета-носитель #союз-2.1б
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 