В Чите восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

Теплоснабжение в нескольких районах Читы и пригорода восстановили после ремонта на станции. Об этом сообщает Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дальнейшие работы по набору тепловой электрической нагрузки продолжаться в течение рабочего дня. На данный момент тепло и горячая вода есть в домах местных жителей.

«Режим восстановлен. Дальнейшие работы по набору тепловой электрической нагрузки будут также продолжаться в течение рабочего дня, чтобы восстановить до уровня 350 МВт», - говорится в сообщении.

Напомним, крупная авария на ТЭЦ-1 в Чите произошла в среду. В ночь на 5 февраля десятки тысяч жителей города и двух поселков остались без света и отопления из-за аварии при проведении испытаний нового турбогенератора.