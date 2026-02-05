Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Известно, что встреча продлилась 1 час 2 минуты.

Итоговый счет составил 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Филиппинка попала в основную сетку соревнования при помощи специального приглашения от организаторов (wild card).

Известно, что в полуфинале Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Хейли Баптист (wild card). Соревнования в ОАЭ завершатся 7 февраля.

Александрова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Вчера, 4 февраля, она обыграла украинку Ястремскую во втором круге турнира в Абу-Даби.

Матч длился 1 час 10 минут. Александрова вышла в четвертьфинал со счетом 6:3, 6:0.