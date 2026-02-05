МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу посеянной под вторым номером Александровой.
Дарья Ситникова 05-02-2026 18:22
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Известно, что встреча продлилась 1 час 2 минуты.

Итоговый счет составил 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Филиппинка попала в основную сетку соревнования при помощи специального приглашения от организаторов (wild card).

Известно, что в полуфинале Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Хейли Баптист (wild card). Соревнования в ОАЭ завершатся 7 февраля.

Александрова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Вчера, 4 февраля, она обыграла украинку Ястремскую во втором круге турнира в Абу-Даби.

Матч длился 1 час 10 минут. Александрова вышла в четвертьфинал со счетом 6:3, 6:0.

#Спорт #Абу-Даби #турнир #теннис #WTA #Четвертьфинал #екатерина александрова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 