В Оренбуржье воспитательница остановила ворвавшегося с ножом в детсад

Воспитательница одного из бугурусланских детский садов в Оренбургской области предотвратила нападение на дошкольное учреждение. О подвиге педагога в своем Telegram-канале сообщил глава города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко.

Женщине пришлось противостоять неизвестному, который был вооружен ножом. Он сломал входную дверь и проник в детский сад.

«Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой его встретила воспитатель детского сада - Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб», - сообщил Дьяченко.

Глава города поблагодарил работницу детского сада и представителей оперативных служб за слаженную реакцию и взаимопомощь. Ситуация с расследованием инцидента находится на контроле властей, добавил он.