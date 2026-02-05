МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мирошник: РФ не согласится на «комбикорм» с европейских площадок

Европа возомнила себя центром Вселенной и считает, что все решения, что там принимаются, РФ должна проглотить, но этого не произойдет.
Виктория Бокий 05-02-2026 01:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На протяжении последних двух месяцев в мировой повестке можно заметить одну и ту же картину: Европа пытается определить себя как центр Вселенной, где принимаются все решения, считая, что России все это нужно только проглотить. Такова позиция западников. Об этом в эфире передачи «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда» рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Это позиция западников, которые всячески в информационном плане пытаются раскачивать ситуацию, говоря о том, что от России ничего не зависит. “Мы сейчас здесь порешаем. И это решенное заставим Россию выполнить” (речь идет о позиции Запада. – Прим. ред.)», - подчеркнул собеседник телеканала.

Россия не собирается выполнять все «решенное» Европой. Этого не происходит и не произойдет. Если РФ не ведет себя суетливо и не делает громких заявлений, то это не значит, что она согласится с тем «комбикормом», который вырабатывается в основном на европейски площадках, подчеркнул специалист.

Что касается позиции США, то в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта они предоставляют лишь «добрые услуги». Например, в модерации, посредничестве, организации процесса и попытке найти компромиссный вариант, поделился Мирошник.

«Если есть какие-то договоренности между Россией и США, то это не значит, что это договоренности со второй стороной конфликта», - сказал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что ЕС столкнется с проблемами, если не учтет интересы России. В материале газеты Berliner Zeitung отмечается, что блоку стран следует отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, а также прикладывать усилия к сдерживанию гонки вооружений.

#Европа #Запад #наш эксклюзив #Родион Мирошник #урегулирование кризиса
