В Мордовии пять поездов задерживаются из-за аварии на переезде

Водитель бензовоза столкнулся с пассажирским поездом в Мордовии. Инцидент произошел в ночь на среду на переезде в районе станции Потьма, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Водитель порожнего бензовоза выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 21 сообщением Ульяновск - Москва», - говорится в публикации.

Машинист пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но из-за слишком маленького расстояния остановить локомотив не удалось. Бензовоз получил серьезные повреждения, водитель госпитализирован с травмами.

Среди пассажиров поезда пострадавших нет, уточнили в КЖД. Однако из-за происшествия на переезде задержаны три поезда в Москву из Ульяновска, Тольятти и Орска, а также два состава из столицы в Челябинск и Саранск.