Убийца Синдзо Абэ подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Убийца японского экс-премьера Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами подал апелляцию на решение суда о пожизненном приговоре. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство «Киодо».

Сторона защиты осталась недовольна вердиктом. Апелляция была подана до 4 февраля, когда истекает срок возможности ее подачи.

Ранее сообщалось, что окружной суд Нары приговорил к пожизненному заключению Тэцуя Ямагами, убившего экс-премьера Японии Синдзо Абэ в июле 2022 года. Он смертельно ранил Абэ из самодельного оружия. Политик скоропостижно скончался в больнице от потери крови.