Аферисты придумали схему обмана с «задержанием» курьера мошенников

Аферисты придумали новую схему обмана россиян, в ходе которой представляются полицейскими и предлагают жертве принять участие в задержании курьера мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Позвонив потенциальной жертве, злоумышленник сообщает, что якобы силовики проводят операцию по задержанию группы мошенников, обманывающих пенсионеров. Своего собеседника псевдоправоохранитель просит оказать содействие путем передачи курьеру собственных денежных средств.

По словам мошенника, в момент передачи денег полицейские должны задержать предполагаемого преступника, обещая вернуть назад средства. Но на самом деле после передачи накоплений связь с псевдополицейским обрывается, обманутый гражданин лишается собственных денег.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом работодателей начали рассылать гражданам ПО с вирусами. По информации МВД России, злоумышленники убеждают своих жертв в том, что для выполнения рабочих задач потребуется скачать новое приложение. Когда наивный гражданин устанавливает на свое устройство отправленную ему программу, мошенники тут же получают доступ к его личным данным, а порой и к управлению гаджетом.