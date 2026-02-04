МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аферисты придумали схему обмана с «задержанием» курьера мошенников

Злоумышленники просят жертву передать курьеру деньги, якобы оказывая при этом содействие в «задержании».
Виктория Бокий 04-02-2026 03:04
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

Аферисты придумали новую схему обмана россиян, в ходе которой представляются полицейскими и предлагают жертве принять участие в задержании курьера мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Позвонив потенциальной жертве, злоумышленник сообщает, что якобы силовики проводят операцию по задержанию группы мошенников, обманывающих пенсионеров. Своего собеседника псевдоправоохранитель просит оказать содействие путем передачи курьеру собственных денежных средств.

По словам мошенника, в момент передачи денег полицейские должны задержать предполагаемого преступника, обещая вернуть назад средства. Но на самом деле после передачи накоплений связь с псевдополицейским обрывается, обманутый гражданин лишается собственных денег.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом работодателей начали рассылать гражданам ПО с вирусами. По информации МВД России, злоумышленники убеждают своих жертв в том, что для выполнения рабочих задач потребуется скачать новое приложение. Когда наивный гражданин устанавливает на свое устройство отправленную ему программу, мошенники тут же получают доступ к его личным данным, а порой и к управлению гаджетом.

#в стране и мире #Мошенники #обман #аферисты #схема мошенничества #МВД России #кража данных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 