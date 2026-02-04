Крылья, дроны и хвосты: что показали на 13-м инфраструктурном авиасалоне

«Покорение неба начинается с земли» - таков лозунг 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона. В зале представлены преимущественно БПЛА, модели самолетов и другие летательные аппараты. А посетителям предлагают начать с необычного симулятора. На стенде Московского государственного технического университета гражданской авиации можно попробовать себя в роли пилота.

Большая часть выставки посвящена развитию быстроразвивающегося направления - беспилотной авиации. От сельскохозяйственных дронов, которые помогают фермерам в обработке полей, до коптеров с видеокамерами большего разрешения.

В центре внимания - разработки отечественного самолетостроения с прицелом на импортозамещение: от трапов, лент и остального оборудования для аэропортов до двигателей для российского авиапарка. Новые агрегаты сделаны преимущественно или полностью из российских компонентов. Например, двигатель ПД-8 для самолета SJ-100. Отечественную силовую установку уже полтора месяца тестируют на максимальных нагрузках. В реальной эксплуатации таких не будет. Цель - сымитировать длительную эксплуатацию.

«Его испытывают при максимальных эксплуатационных оборотах роторов, максимальных температурах газа, максимальном и минимальном давлении топлива и масла. Все это должно быть достигнуто одновременно вместе с максимальной тягой», - рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по модулям и системам «ОДК-Сатурн» Артем Бадерников.

При этом в России удалось наладить и обслуживание импортной авиатехники. После беспрецедентных санкций российским авиакомпаниям пришлось найти новые способы ремонта западных агрегатов. И если до 2025 года основную часть деталей отправляли за границу, то с прошлого года эту технику начали ремонтировать в России.

«У нас на сегодняшний день в парке авиакомпаний 1 108 воздушных судов. Из них 710 единиц техники это Airbus, Boeing и Embraer - импортные. Очень важно было и остается сохранение этого флота на крыле», - объяснил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Ведется большая работа и по части разработки и модернизации электронных систем бронирования и регистрации, необходимых для функционирования аэропортов. Притом, что отечественные системы, как, например, «Леонардо», могут давать сбои, - это одно из лучших предложений. Так, российскую систему уже используют в Белоруссии. В планах - выход и на другие рынки дружественных стран.

«Вот что бы мы ни говорили про "Леонардо", про "Сирену" - мы этот продукт, хоть и с проблемами, вывели на рынок за полгода. Это не импортозамещение, это абсолютно новый продукт, который сегодня востребован и тиражируется. История с "Леонардо" - она интересна, потому что мы считаем, что способны в том числе и занять эту нишу и сделать конкурентоспособный продукт», - заявил генеральный директор компании региональных аэропортов Евгений Чудновский.

Основное направление развития в авиационной сфере в этом году - импортозамещение. Его цель - повысить долю российских самолетов в общем авиапарке компаний. Другая - продвижение отечественных разработок за рубежом.