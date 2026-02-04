На страже правды: как военные юристы раскрывали преступления в годы ВОВ

Военные юристы сохранили факты о зверствах нацистов и не позволили преступникам уйти от ответа, они и сейчас стоят на страже правды. О значимости их работы говорили участники международного академического юридического форума «Военное право во имя Победы» в Москве.

В зале находятся студенты, курсанты и профессора лучших военных и юридических научных образовательных организаций. Ключевая тема встречи: обсудить и обменяться опытом по военному праву и проследить, какую роль оно играет в современном мире.

«Вопросы мобилизации, вопросы военного строительства, вопросы оборонно-промышленного комплекса. Они, безусловно, должны стать частью именно военного права. И мы об этом пишем. Мы об этом говорим», - рассказал директор института государства и права РАН Александр Савенков.

Все это проходит в рамках международного академического юридического форума, который посвящен 150-ти летию военно-юридической науки России. Именно военные юристы, одними из первых стоят на пути сохранения и донесения правды. Правды, которая строится на фактах.

«Всем остальным нужно что-то выдумывать, оправдываться. Нам этого делать не надо. Мы всегда были на стороне правды и справедливости. Мы всегда защищали тех, кто подвергался нападению или агрессии», - продолжил Савенков.

Они вспомнили и о роли военных юристов в годы Великой Отечественной войны. Уничтожение 27-ми миллионов советских граждан, сожжение 70-ти тысяч деревень, расстрелы в Бабьем Яре и Хатыни - все эти факты, собранные военными юристами, следственными группами, впервые открыли миру на суде 1945-го года в Нюрнберге.

«Все население, весь народ собирал эти доказательства. Безусловно, их юридическая обработка принадлежала нашим коллегам юристам. Получается, что все население Советского союза вступило вот в эту борьбу за правду», - объяснила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева.

Еще целый ряд наших военных юристов, ученых вносят неоценимый вклад и в международные организации. Сегодня на форуме вспоминали и тех, кто внес неоспоримый вклад как в практическую, так и теоретическую базу права.

Представили ранее неопубликованные научные и исторические материалы 30-40х годов, в том числе связанные с деятельностью военно-юридической секции Института права Академии наук СССР, теперь уже Институт государства и права РАН. Он внес значительный вклад в формирование современной теории военного права. Именно здесь определяют, как будет выглядеть высшее юридическое образование в России и к позиции ученых руководство страны прислушивается.