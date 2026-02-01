МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Комику Останину*, оскорбившему участника СВО, дали 5 лет колонии

Также суд назначил ему 300 тысяч рублей штрафа и запретил три года администрировать сайты.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 16:14
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина*, оскорбившего участника спецоперации.

«Наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», - цитирует РИА Новости судью Олесю Менделееву.

Также суд назначил ему 300 тысяч рублей штрафа и запретил три года администрировать сайты. До этого в ходе прений обвинитель просил суд приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Стендапер не признал себя виновным и настаивал на оправдании.

По версии следствия, 7 марта 2025 года комик выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта он публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. При этом он угрожал им применением насилия. Видеозаписи опубликовали в Интернете.

Останина* арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Силовики задержали стендапера, когда он пытался сбежать из России. На допросе он принес свои извинения за содеянное и уверял, что не хотел никого обидеть.

* Артемий Останин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #суд #штраф #Приговор #стендап #комик #оскорбление чувств верующих #мещанский суд Москвы
