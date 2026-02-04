Трамп рассказал, что ему мешает изучать материалы по делу Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет времени на ознакомление с материалами по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексторговле. Об этом президент США рассказал журналистам в Белом доме.

«Нет. У меня много всего. Я делаю много всего», - ответил Трамп на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованными Минюстом США материалами.

Глава Белого дома напомнил, что основа его деятельности – управление государством. Также ему нужно давать людям знать о своих успехах, что является одной из приоритетных задач американского президента.

Кроме того, Дональд Трамп удивился вниманию к ныне покойному финансисту. Со слов лидера США, когда Эпштейн был жив, «никому не было до него дела».

«Когда он (Джеффри Эпштейн. – Прим. ред.) был жив, никому не было до него дела, как только он умер, все забеспокоились», - пожаловался Трамп.

Президент США подчеркнул, что его не смущает упоминание миллиардера и предпринимателя Илона Маска в материалах по делу финансиста. То же самое с присутствием в документах имени главы американского Минторга Говарда Латника.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не дружил с Эпштейном. Говоря об этом, американский лидер подчеркнул, что никогда не бывал на острове финансиста в то время, как «почти все» представители Демократической партии бывали.