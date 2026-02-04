В Крыму показали пропуск-«вездеход» для участников Ялтинской конференции

Уникальные экспонаты и оригиналы исторических документов - в Крыму можно прикоснуться к наследию Ялтинской конференции. В этот день 81 год назад начались переговоры лидеров стран антигитлеровской коалиции. Представители Советского Союза, США и Великобритании встретились в Ливадийском дворце, чтобы детально обсудить послевоенное мироустройство.

Предметы, которые еще нигде не выставлялись. Это не копии, а оригиналы - что вдвойне ценно. Свежая партия рассекреченных материалов по теме Крымской конференции.

«Вот уникальный экспонат, который хранится в фондах только Ливадийского дворца-музея. Это пропуск для машины в зону особого района секретаря Ялтинского райкома Валуйко», - рассказала сотрудник Ливадийского дворца-музея Наталья Шамрина.

Сегодня такой пропуск назвали бы «вездеход», с правом неограниченного проезда по особой территории. А в период Ялтинской конференции весь южный берег Крыма считался специальной зоной. Прежде всего, дворцы - Ливадийский, Воронцовский и Юсуповский.

«Охрана была огромнейшая. Сюда были направлены солдаты и офицеры органов НКВД. На всем маршруте, начиная с сакского аэродрома до южного берега, практически каждые 100 метров стояли советские охранники», - отметила ведущий методист Ливадийского дворца-музея Валентина Шведова.

В режиме строжайшей секретности и под усиленной охраной. Так начались переговоры в феврале 1945-го года. К слову, самые результативные в истории дипломатии Второй мировой войны. В креслах - лидеры стран антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Рядом консультанты и переводчики.

На кадрах черно-белой хроники запечатлен переговорный процесс. Так называемая протокольная съемка. Настоящие обсуждения, впрочем как и сейчас, оставались за закрытыми дверями.

Воронцовский дворец тогда на время стал резиденцией британской делегации. Здесь же заседали министры иностранных дел. Есть версия, что идея создания Организации Объединенных Наций впервые прозвучала именно здесь - в парадной столовой во время одного из приемов. Основные же переговоры проходили в Ливадийском дворце. О наступлении мира нужно договариваться - факт, который на тот момент признавали все. Ялта стала площадкой, где в деталях обсуждали, каким будет мир после войны и что дальше.

«Германии не хватало хлеба, угля, транспорт был разрушен. Вопрос победы был уже делом времени. И когда была Крымская конференция, по сути, советские войска стояли в 60 километрах от Берлина, в то время как войска союзников были на расстоянии 500 километров от столицы Германии. Конечно, Советский Союз говорил с позиции силы на данной конференции», - заверил научный сотрудник Воронцовского дворца-музея Артур Зубарев.

Ялтинская конференция - пример того, как реально работают дипломатические механизмы и как можно и нужно вести диалог. Но это при условии, если переговорщики действительно хотят договориться.