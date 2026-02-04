МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ задержала заключенного, готовившего теракт в краснодарской колонии

Заключенный планировал нападение на сотрудников ФСИН, но в результате действий оперативников никто не пострадал.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 10:17
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ совместно с ФСИН предотвратили террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Теракт планировал 46-летний выходец из Центрально-Азиатского региона. Отбывая наказание в колонии, он спланировал убийство ее сотрудников. 

«Хотел клуб сжечь. Потом хотел в администрацию пойти. Тоже убить. Бензин, ацетон взял из швейного цеха. Хотел сжечь, убить. Ножи взял на "швейке"», - рассказал задержанный.

При попытке совершения теракта преступника задержали сотрудники ФСБ и ФСИН. Уточняется, что никто не пострадал. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

Ранее в ФСБ рассказали, как была предотвращена попытка покушения на одного из сотрудников в Крыму. Был задержан житель полуострова, завербованный украинскими спецслужбами. Одним из его заданий было занести в административное здание управления ФСБ по Крыму портативную колонку, якобы для выявления «предателей». На КПП его задержали.

#Краснодарский край #ФСБ РФ #ФСИН #колония #следствие
