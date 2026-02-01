МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В российских школах установили даты весенних каникул

Напомним, зимние каникулы российских школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Ян Брацкий 03-02-2026 08:10
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Школьников отправят на весенние каникулы с 28 марта. Такую рекомендацию в адрес образовательных учреждений озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов. Отдыхать учащиеся будут до 5 апреля.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», - сказал он в беседе с РИА Новости.

После выхода с каникул выпускники начнут усиленно готовиться к сдаче Единого государственного экзамена. Ранее Рособрнадзор опубликовал список предметов и минимальные баллы по ним в 2026 году. Чтобы получить аттестат, школьникам необходимо сдать русский язык и базовую математику минимум на 24 балла. Для поступления в вуз потребуется уже 36 баллов по русскому.  

Самый высокий порог (42 балла) установлен для обществознания. Информатика - 40 баллов, география - 37. Биология, физика и химия потребуют от ученика 36 баллов, история и литература - по 32. Сдающие профильную математику должны будут заработать минимум 27 баллов, иностранный язык - 22 балла.

