В срок и на 100%: что обсуждали сотрудники компаний ОПК на семинаре ПСБ

Гособоронзаказ должен выполняться в срок на сто процентов. Об этом сегодня говорили на обучающем семинаре ПСБ для сотрудников предприятий Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге.

Участие приняли около ста сотрудников компаний со всего региона. Эксперты рассказали об актуальных тенденциях, связанных с обслуживанием гособоронзаказа. ПСБ не только выстроил систему для бесперебойного сопровождения ста процентов ГОЗ, но и повышает финансовую грамотность тех, кто в этой сфере трудится.

«Мы считаем это одной из важнейших своих задач, потому что постоянно растет количество участников гособоронзаказа, достаточно динамично меняется законодательство в этой сфере, увеличивается вариативность заключения контрактов и осуществления расчетов по таким контрактам. Своевременное обучение участников гособоронзаказа позволят быстрее и качественнее проводить операции по отдельным счетам, что в свою очередь сказывается на скорости исполнения и качества исполнения всего государственного оборонзаказа», - рассказала начальник управления методологии и развития банковского сопровождения операций ГОЗ ПСБ Елена Самарина.

ПСБ проводит такие семинары во всех регионах от Владивостока до Калининграда, в том числе для предприятий из новых регионов. Они все активнее включаются в исполнение гособоронзаказа. В планах на этот год - более 50-ти очных семинаров для более чем трех тысяч сотрудников предприятий и ежемесячные вебинары для «новичков». Для участников это возможность не только получить новые знания, но и обменяться опытом.

«Участвуя в этих семинарах, я получаю не просто свод правил, а некую дорожную карту для принятия решений. Данные семинары - мы в них участвуем ежегодно - позволяют снизить риск при работе с гособронзаказом, какие-то контракты изменить, какие-то дополнительные данные ввести в контракт, то есть это хорошая некая школа», - поделилась участница семинара.

Скорость производства - в том числе вооружения и техники - зависит не только от работы цехов. Она зависит также и от того, насколько быстро предприятие закупает все необходимое для выпуска продукции.